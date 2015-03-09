2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, K.Ö. yönetimindeki 38 VP 441 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 58 NK 649 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, M.K. (43), S.K. (6), Ü.K. (5), P.K. (4), S.K. (2) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.K., S.K., Ü.K., P.K., S.K.'yı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırırken, kazada yaralanan diğer 2 kişide çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde olası bir başka kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemi aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.