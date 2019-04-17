2 milyonluk alacak davasında dayısının oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı

MURATPAŞA Çağlayan Mahallesi 2073 Sokak’ta dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti; Osman Deviren, yurt dışında kazandığı parayla Antalya'da yatırım yapacağını söyleyerek, çevresindekilerden 2 milyon TL civarında para topladı. Deviren, herhangi bir yatırım yapmadığı gibi paraları da geri ödemedi. Mağdurlar durumu Osman Deviren'in halasının oğlu Yaşar Deviren'e bildirdi. Yaşar Deviren, oturduğu ev dahil tüm gayrimenkullerini satarak, Osman Deviren'in borçlarının büyük bölümünü ödedi. Bir süre sonra da Osman Deviren'den parayı vermesini istedi. Ancak alamadı. Bu duruma sinirlenen Yaşar Deviren, olay günü marketten çıkan Osman Deviren'e arkasından av tüfeğiyle ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Osman Deviren, yaşamını yitirdi. Yaşar Deviren ise taksiyle polis merkezine giderek, teslim oldu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar Deviren nöbetçi mahkemece tutuklandı.