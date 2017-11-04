2 milyon dolarlık altın çaldılar, boş valizleri yola atıp kaçtılar

DÜZCE TEM otoyolu Gümüşova mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde park halinde bulunan bir aracı soyan hırsızlar, 2 milyon dolar değerindeki ziynet eşyalarını aldıktan sonra boş valizleri Düzce merkeze bağlı İhsaniye Köyünde yola attı.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A ZİYNET EŞYASI GÖTÜRÜYORLARDI

Olay, gece geç saatlerde Düzce TEM otoyolu Gümüşova mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul'a ziynet eşyası götüren H. M. A ve yanındaki 2 kişi mola vermiş mola verdiklerinde, kişi ya da kişiler aracın arka camını kırarak araç içerisinde bulunan piyasa değeri 2 milyon dolar olan 2 valiz ziynet eşyası ile 50 bin dolar parayı alarak kayıplara karıştı.

BOŞ VALİZLERİ YOL KENARINA ATTILAR

Hırsız ya da hırsızların çaldıkları ziynet eşyalarının bulunduğu boş valizler Düzce merkeze bağlı İhsaniye köyünde yol kenarına atılmış bir halde bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kişi ya da kişilerin aranması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sürüyor.