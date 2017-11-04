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2 milyon dolarlık altın çaldılar, boş valizleri yola atıp kaçtılar

Düzce'de dinlenme tesisinde mola veren 3 kişinin park halindeki aracının camını kıran hırsızlar, 2 milyon dolar değerindeki ziynet eşyasını çaldıktan sonra boş valizleri yola atıp kaçtı

2 milyon dolarlık altın çaldılar, boş valizleri yola atıp kaçtılar

Düzce'de dinlenme tesisinde mola veren 3 kişinin park halindeki aracının camını kıran hırsızlar, 2 milyon dolar değerindeki ziynet eşyasını çaldıktan sonra boş valizleri yola atıp kaçtı

04 Kasım 2017 Cumartesi 16:04
2 milyon dolarlık altın çaldılar, boş valizleri yola atıp kaçtılar
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DÜZCE TEM otoyolu  Gümüşova mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde park halinde bulunan bir aracı soyan hırsızlar, 2 milyon dolar değerindeki ziynet eşyalarını aldıktan sonra boş valizleri  Düzce merkeze bağlı  İhsaniye Köyünde yola attı.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A ZİYNET EŞYASI GÖTÜRÜYORLARDI

Olay, gece geç saatlerde  Düzce TEM otoyolu  Gümüşova mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi.  Ankara'dan  İstanbul'a ziynet eşyası götüren H. M. A ve yanındaki 2 kişi mola vermiş mola verdiklerinde, kişi ya da kişiler aracın arka camını kırarak araç içerisinde bulunan piyasa değeri 2 milyon dolar olan 2 valiz ziynet eşyası ile 50 bin dolar parayı alarak kayıplara karıştı.
BOŞ VALİZLERİ YOL KENARINA ATTILAR

Hırsız ya da hırsızların çaldıkları ziynet eşyalarının bulunduğu boş valizler  Düzce merkeze bağlı  İhsaniye köyünde yol kenarına atılmış bir halde bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kişi ya da kişilerin aranması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili olarak  Düzce  Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sürüyor.

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AnkaraİhsaniyeGümüşovaDüzce3. Sayfa
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