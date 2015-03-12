2 lira için sokak ortasında bıçaklandı

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Siteler Mahallesi Polis Evi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, yolda yürümekte olan Onur Tunç’un (14) önünü kesti. Şahıs, Onur Tunç’tan 2 lira istedi. Tunç’un 'param yok' demesi üzerine çocuğu bacağından bıçaklayan şahıs, olay yerinden kaçtı. Yaralı çocuk kendi imkanlarıyla Adıyaman Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Onur Tunç, Tıp Fakültesi'nde acil servis bulunmaması üzerine, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





Kaynak: İHA/CİHAN KİZİR