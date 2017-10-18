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2 kişiyi öldürdü, cinayet işlediğini 2 gün sonra fark etti

Aynı gece 2 kişiyi öldüren uyuşturucu bağımlısı genç, cinayet işlediğini 2 gün sonra arkadaşından öğrendiğini söyledi

2 kişiyi öldürdü, cinayet işlediğini 2 gün sonra fark etti

Aynı gece 2 kişiyi öldüren uyuşturucu bağımlısı genç, cinayet işlediğini 2 gün sonra arkadaşından öğrendiğini söyledi

18 Ekim 2017 Çarşamba 12:11
2 kişiyi öldürdü, cinayet işlediğini 2 gün sonra fark etti
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BURSA'DA, aynı gece 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan uyuşturucu bağımlısı zanlı mahkemede verdiği ifadede herkesi şaşırttı. İşlediği cinayetleri 2 gün sonra kendine geldiğinde yolda yürürken bir arkadaşından öğrendiğini ifade eden zanlı "Keşke onlar beni öldürselerdi" dedi.

AYNI GECE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Bursa'nın merkez  Osmangazi ilçesinde geçen Nisan ayında meydana gelen olayda iddiaya göre, Samet Ş. arkadaşı Hamza Arslan (20) ve babası Mustafa Ş. ile evlerinde uyuşturucu kullanırken elindeki çakı ile Hamza Arslan'ı göğsünden yaraladı. Arslan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası Samet Ş., babası ile birlikte kendilerine uyuşturucu bulması için merkez  Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'ndeki Mevlüt Morkoç'un (47) evine gitti. Samet Ş., "Samet senin için Hamza'yı bıçaklayarak öldürdüğün söyleniyor. Bu doğru mu?" diye soran Morkoç'u yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla öldürdü. İşlediği iki cinayetten sonra kaçan Samet Ş. iki gün sonra gözaltına alındı.

"2 GÜN SONRA KENDİME GELİNCE ARKADAŞIM SÖYLEDİ"

Mahkemece tutuklanan ve hakkında  Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 'adam öldürmek' suçundan iki kez ömür boyu hapis cezası istenen Samet Ş. çıktığı ilk duruşmada, "Hakim bey ben 8 yıldır uyuşturucu kullanıyorum. Olay günü bonzai ve metamfetamin almıştım. İki kişiyi öldürdüğümü iki gün sonra kendime gelip yolda yürürken bir arkadaşımdan tesadüfen öğrendim. Babamı aradım. Sonra polise gidip teslim oldum. Keşke onlar beni öldürseydi" dedi.

Mahkeme duruşmayı ertelerken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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