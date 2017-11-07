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2. el otomobil alacakları hedef alıyorlar! Noterde inanılmaz dolandırıcılık

Sahte faturanın ardından, şimdi de banka havale dekontunun sahtesi ortaya çıktı. Noterlerde araç satışında vatandaşları dolandırmakta kullanılan sahte dekont, sahte fatura almayı göze alan firmanın parayı sahte olarak havale ettiğini göstermek istemesinde de kullanılıyor

2. el otomobil alacakları hedef alıyorlar! Noterde inanılmaz dolandırıcılık

Sahte faturanın ardından, şimdi de banka havale dekontunun sahtesi ortaya çıktı. Noterlerde araç satışında vatandaşları dolandırmakta kullanılan sahte dekont, sahte fatura almayı göze alan firmanın parayı sahte olarak havale ettiğini göstermek istemesinde de kullanılıyor

07 Kasım 2017 Salı 09:23
2. el otomobil alacakları hedef alıyorlar! Noterde inanılmaz dolandırıcılık
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MALİYE Bakanlığı kayıtdışı ekonomi ile mücadelede ne kadar sıkı tedbirler alsa da kayıtdışılıktan beslenen ‘tufeyli’ kesimler akla gelmeyen yöntemlerine bir yenisini ekledi. Sahte faturanın ardından gümrük ithalat belgesinin sahtesini bastıranlar, şimdi de banka havale dekontunu bastırıp sisteme sokmaya başladılar. Noterlerde araç satışında vatandaşları dolandırmakta kullanılan sahte dekont, sahte fatura almayı göze alan firmanın parayı sahte olarak havale ettiğini göstermek istemesinde de kullanılıyor. Dolandırıcılar vatandaşları noterde bile kandırmayı başarıyor.

NOTERDE İŞLEM

Araç satış işlemleri sırasında noterde parayı hesabına yatırdığını söyleyen alıcı kişi karşılığında hesaba geçtiğini banka dekontu ile kanıtlıyor. Ancak o dekontun sahte olduğu, paranın hesabına geçmediği an fark ediliyor. İzlenen bir diğer yöntemin ise tanıdık büyük bir firmanın sahte faturası ile satış yapılmış gibi gösterilmesi olduğu belirtiliyor. Kayıt dışılıktan beslenen bu kesimler artık sahte fatura bastırıp, mal satışı yapmış gibi işlemin yanına, şimdi de kestikleri fatura bedelinin havale ile banka üzerinden yapıldığı hilesini göstermeye başladı.

DEV BANKALAR VAR

Bunun için de bazı bankaların banka havalesi ödeme dekontlarının sahtesinin de bastırıldığına dikkat çeken iş dünyası, bu bankaların ise sektördeki ilk 10 arasında yer aldığına dikkat çekiyor. Sahte faturacıların böylece sahte fatura tutarının firma tarafından havale ile ödendiğini göstermeyi becerdiğini dile getiren yetkililer, faturanın ödendiğinin doğruluğu ise sadece bankadan istenecek ekstre ile belirlenebildiğini kaydetti. Yeni Şafak

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