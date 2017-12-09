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2 çocuğun neden babasız kaldığı ortaya çıktı!

İstanbul’da, 2 çocuk babası 30 yaşındaki Ömer Özay’ı yol verme tartışması nedeniyle öldüren R.K yakalandı. Uyuşturucudan kasten yaralamaya kadar emniyette suç kayıtları bulunan R.K,”El hareketi yaptı küfür ettiğini düşündüm, ateş ettim.” dediği öne sürüldü

2 çocuğun neden babasız kaldığı ortaya çıktı!

İstanbul’da, 2 çocuk babası 30 yaşındaki Ömer Özay’ı yol verme tartışması nedeniyle öldüren R.K yakalandı. Uyuşturucudan kasten yaralamaya kadar emniyette suç kayıtları bulunan R.K,”El hareketi yaptı küfür ettiğini düşündüm, ateş ettim.” dediği öne sürüldü

09 Aralık 2017 Cumartesi 20:19
2 çocuğun neden babasız kaldığı ortaya çıktı!
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ÖMER Özay, evli ve 2 çocuk babasıydı. 30 Kasım 2017 akşamı işinden çıkmış otomobiliyle evine gidiyordu. Bahçelievler Şirinevler’de seyir halindeyken, ara sokaktan bir araç yola girmek için hamle yaptı. Özay fren yaptı. Sürücüyle araç içinden tartıştıkları sırada, tartıştığı aracın içinden 3 el ateş açıldı. Başına isabet eden kurşunla aracının kontrolünü kaybeden Özay, hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar kaçtı.

4 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özay hayatını kaybetti. Bahçelievler Araştırma Büro ekipleri, olay yerindeki kamera görüntülerini inceledi. Araç plakası belli olmuyordu. 2017 model araçla ilgili bayilerle görüşüldü. Beyaz renkli aracın jantlarının bazı modellerde kullanıldığı belirlendi. Bu bilgiden yola çıkan Ekipler çemberi daralttı. Şüphelendikleri  bir aracın sahibinin bir kadın olduğu belirlendi. Kadının kocasının suç kaydı olduğu tespit edildi.

Ev fiziki takip altına alındı. Evdeki bir kişinin kamera görüntülerine takılan kişiye benzediği belirlendi. Polis eve  baskın düzenledi. 32 yaşındaki R.K ve eniştesi A.K gözaltına alındı. A.K’nın cinayetten 11 yıl cezaevinde yattıktan sonra yeni çıktığı belirlendi.

R.K, Ömer Özay’ı öldürdüğünü itiraf etti. R.K’nın cinayetten sonra memleketi Kastamonu’ya gittiği, 3 gün burada kaldıktan sonra tespit edilemediğini düşünerek İstanbul’a geri döndüğü tespit edildi. Cinayetten sonra da tabancayı eniştesi A.K’ya verdiği belirlendi. R.K, emniyetteki sorgusunda, “Aracı eniştem kullanıyordu. Yola girmek istedi. Önümüzden geçmek isteyen araçtaki kişi elini bize doğru kaldırdı. Ben de bize küfür ettiğini düşündüm, sinirlendim tabancayı camdan dışarı çıkartarak 3 el ateş ettim.” dediği öne sürüldü. R.K’nın uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma suçlarından kaydı çıktı.

R.K ve eniştesi A.K’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Son Güncelleme: 10.12.2017 00:17
Anahtar Kelimeler:
Cinayet
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