19 yaşındaydı! Geriye gülüşü kaldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan ve 19 yaşındaki Rabia Çalışkan, okul çıkışı bir arkadaşı ile alışveriş merkezine giderken çarpan otomobilin altında kalıp, can verdi, memleketi Kırıkkale'de göz yaşları arasında toprağa verildi.

Kırıkkale'de Mehmet Uzelli İlkokulu'nda öğretmen olan Ruhi Çalışkan'ın kızı olan üniversite öğrencisi Rabia Çalışkan'a ders çıkışı arkadaşı ile birlikte alışveriş merkezine giderken otomobili çarptı. Çalışkan, okul çıkışı arkadaşı Uygar K. (20) ile birlikte Trabzon'un Değirmendere semtinde bulunan alışveriş merkezine gitmek için yola çıktı. Yolun karşısında bulunan alışveriş merkezine gitmek isteyen iki genç kıza, Karadeniz sahil yolundan karşıya geçmeye çalışırken Rize yönüne gitmekte olan Emre O. adlı sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Aracın çarpmasıyla savrulan öğrenciler ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan iki öğrenciden Rabia Çalışkan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalışkan'ın cenazesi Kırıkkale Fırınlı camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında göz yaşları ile toprağa verildi.