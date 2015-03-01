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19 yaşındaki genç kuzeninin gırtlağını kesti

Adana'da 19 yaşındaki bir genç, tartıştığı kuzeninin gırtlağını kesti

19 yaşındaki genç kuzeninin gırtlağını kesti

Adana'da 19 yaşındaki bir genç, tartıştığı kuzeninin gırtlağını kesti

01 Mart 2015 Pazar 13:21
19 yaşındaki genç kuzeninin gırtlağını kesti
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Demetevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alihan Uğur S. (19) teyzesinin oğlu Arif Samancı'nın (24) Demetevleri'ndeki oturduğu eve geldi. Birlikte evden çıkan kuzenler, bir anda sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, Alihan Uğur S. kuzeninin boğazını bıçakla kesip olay yerinden otomobille kaçtı. Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, gencin gırtlağının kesildiğini ve atar damarının zarar gördüğünü belirledi. Ambulansla kaldırıldığı Özel Adana Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan genç, buradan Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk sırasında gencin kalbi durdu ancak doktorlar gencin kalbini yeniden çalıştırmayı başardı. Ameliyata alınan Arif Samancı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi,
Polis, olaydan sonra kaçan Alihan Uğur S.'yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.
 
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Son Güncelleme: 01.03.2015 12:27
Anahtar Kelimeler:
19 Yaşındaki Genç Kuzeninin Gırtlağını Kesti
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