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12 Mart Günlük Burç Yorumu

19 yaşındaki genç kızın kahreden ölümü

Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde kavşakta kırmızı ışıkta geçen otomobil, önce başka bir araca, ardından sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada otomobilin ön koltuğunda bulunan 19 yaşındaki Büşra Garip yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

19 yaşındaki genç kızın kahreden ölümü

Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde kavşakta kırmızı ışıkta geçen otomobil, önce başka bir araca, ardından sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada otomobilin ön koltuğunda bulunan 19 yaşındaki Büşra Garip yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

12 Mart 2015 Perşembe 13:38
19 yaşındaki genç kızın kahreden ölümü
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KAZA, dün gece saat 24.00 sıralarında İznik yolu kavşağında meydana geldi. 25 yaşındaki Hasan Yener yönetimindeki otomobil, Yalova’dan Bursa yönünde giderken, görgü tanıklarının iddiasına göre, İznik yolu kavşağında kırmızı ışıkta en sağ şeritten hızla geçmek istedi. Bu sırada kavşakta dönüş yapmak isteyen 30 yaşındaki Özen Solak’ın kullandığı otomobile yandan çarpan Hasan Yener, otomobiliyle daha sonra trafik sinyalizasyon direğine vurdu. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada, aracın ön koltuğunda oturan Büşra Garip olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Yener ağır yaralanırken, otomobilin arka koltuğunda oturan ve ölen Büşra Garip’in babası 49 yaşındaki Hüseyin Garip ile 23 yaşındaki Çiğdem Gebelek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Büşra Garip’in cenazesi ise Orhangazi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda vatandaş akın ederken, kazada ölen Büşra Garip’in yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Son Güncelleme: 12.03.2015 09:15
Anahtar Kelimeler:
TrafikOtomobilIznik YoluKazaBursa
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