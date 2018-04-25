19 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne irtibat ve iltisakı tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Muğla merkezli operasyonda, Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Van, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin subay ve astsubay rütbelerinde Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Teşkilatı bünyesinde görev yaptıkları öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.