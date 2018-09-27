18 yılda 3 kadını öldürdü

ISPARTA'DA geçen cumartesi günü biri Gökçay Mesirelik Alanı'nda, diğeri atış poligonu mevkiinde 2 kadın cesedi bulundu. İki kadını öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Bekir Çiftçi'nin, 18 yıl önce de başka bir kadını öldürmekten hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

POLİS HEMEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Isparta'da geçen cumartesi 2 kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, cesetlerden birinin Halıkent Mahallesi'nde oturan ve geçen hafta kent merkezindeki çocuğunun evini ziyarete gittikten sonra evine dönmek için durakta halk otobüsü beklediği sırada yanına yaklaşan bir araca bindikten sonra ortadan kaybolan Nurten Avar'a ait olduğunu belirledi.

İKİ AY ARAYLA İKİ KADINI ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili detaylı araştırmasını sürdüren polis cinayet şüphelisi olarak Bekir Çiftçi'yi gözaltına aldı. Şüphelinin Karaağaç Mahallesi'ndeki evinde arama yapan polis, Nurten Avar'a ait olduğu belirlenen ziynet eşyası ele geçirdi. Bekir Çiftçi, yardım bahanesiyle aracına bindirdiği Nurten Avar'ı kaçırdığını ve daha sonra boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Yapılan incelemeler sonucunda atış poligonu mevkisinde bulunan cesedin de geçen temmuz ayından bu yana kayıp olarak aranan S.Ö. olduğu belirlendi. Bekir Çiftçi, S.Ö.'yü de kaçırarak öldürdüğünü itiraf etti.

İLK CİNAYETİ 2000 YILINDA İŞLEMİŞ

DHA'nın haberine göre diğer yandan Bekir Çiftçi'nin 2000 yılında yine Isparta'da kolundaki bileziklerini alabilmek için kaçırdığı Müzeyyen Gürgen'i (72), 42 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edildiği ve kısa süre önce cezasınıı çekerek tahliye olduğu öğrenildi.