18 yaşındaki kız intihar etti

19 Mart 2015 Perşembe 12:03
Bulanık ilçesine bağlı Samanyolu köyünde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki G.P.’nin akşam saatlerinde evde yalnız kaldığı sırada tavana astığı iple intihar ettiği iddia edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, G.P.’nin öldüğü belirlendi. Genç kızın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, güvenlik güçleri soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 19.03.2015 11:05