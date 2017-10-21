18 yaşındaki genç, annesi duştayken kendisini asıp intihar etti

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesinde, 18 yaşındaki Ali Bozkuş, kendisini evlerinin önündeki çardağa asarak yaşamına son verdi
ANNESİ DUŞTAYKEN KENDİNİ ASTI
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Buldan İlçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Ali Bozkuş, birlikte yaşadığı annesi duştayken, kendisini evlerinin önündeki çardağa astı.
ARKADAŞLARI FARK ETTİ, BULUNDUĞU YERDEN İNDİRDİ
Bir süre sonra eve gelen arkadaşları, Bozkuş'u fark edip, asılı bulunduğu yerden indirdi, sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Bozkuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
GENCİN CESEDİ MORGA KALDIRILDI
Ali Bozkuş'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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