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18 yaşındaki genç, annesi duştayken kendisini asıp intihar etti

HENÜZ 18 yaşındaydı... Evinin önünde hayatına son verdi.

18 yaşındaki genç, annesi duştayken kendisini asıp intihar etti

HENÜZ 18 yaşındaydı... Evinin önünde hayatına son verdi.

21 Ekim 2017 Cumartesi 07:52
18 yaşındaki genç, annesi duştayken kendisini asıp intihar etti
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DENİZLİ'NİN Buldan ilçesinde, 18 yaşındaki Ali Bozkuş, kendisini evlerinin önündeki çardağa asarak yaşamına son verdi

ANNESİ DUŞTAYKEN KENDİNİ ASTI

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında  Buldan İlçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Ali Bozkuş, birlikte yaşadığı annesi duştayken, kendisini evlerinin önündeki çardağa astı.

ARKADAŞLARI FARK ETTİ, BULUNDUĞU YERDEN İNDİRDİ

Bir süre sonra eve gelen arkadaşları, Bozkuş'u fark edip, asılı bulunduğu yerden indirdi, sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Bozkuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

GENCİN CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Ali Bozkuş'un cesedi, yapılan incelemenin ardından  Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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DenizliBuldanİntihar
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