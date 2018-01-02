18 kilo uyuşturucuyla yakalanan komiserden 'patlıcanlı' savunma

ADANA'DA uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3'ü tutuklu 4 sanığın 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu yargılanan ve açığa alınan komiser Uğur G. ile Salih K. ve Murat C, tutuksuz sanık Ergün E. ile avukatları katıldı. Uğur G, savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Halen şokta olduğunu belirten Uğur G, şu ifadeleri kullandı: "Kütahya'ya tayinim çıkmıştı. Eşyalarımı toplamıştım. Murat'ın evinde kalıyordum. Salih telefonla aradı, Şanlıurfa'da olduğunu gidip kendisini almamızı istedi. Murat ile birlikte gittik. Salih, araca 4-5 çuval patlıcan, biber yükledi. Mersin'e geri döndük. İlişiğimi kesip kızımı görmek için Adana'ya gidecektim. Salih'i aracı kullanması için aradım. Üçümüz birlikte Adana'ya girdiğimizde polis yolumuzu kesti. 'Ben de polisim ne oldu?' diye sordum. 'Uyuşturucu ihbarı var.' dediler. Ben de 'Olamaz' diye cevap verdim. Üçümüze de ters kelepçe vurdular. Suçla kesinlikle alakam yok. Böyle bir suçtan yargılanmaktan utanıyorum. Şanlıurfa'dan getirdiğimiz patlıcan ve biberlerden anneme götürecektim. Ailem tutuklu olduğumu bilmiyor, benim yurt dışı görevinde olduğunu biliyorlar. Patlıcan ve biberlerin arasında uyuşturucu olsaydı arabada kokudan duramazdık."

Mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, tutuklu yargılanan 3 kişinin "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezalandırılmasını, sanık Ergün E'nin ise delil yetersizliğinden beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi. Duruşma, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için 11 Ocak'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Mavi Bulvar'da 22 Ağustos 2017'de durdurdukları bir araçta 18 kilo 400 gram esrar ele geçirilmişti. Operasyon kapsamında Mersin'deki bir apartman dairesinde de 7 kilo 260 gram esrar daha bulunmuştu. Sürücü Murat C. ve Uğur G. ile Salih K. gözaltına alınmıştı. Uğur G'nin, Mersin Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser olduğu anlaşılmıştı.