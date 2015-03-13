18 ilde cemaat operasyonu

SİVAS merkezli olarak 18 ilde ‘paralel yapı’ operasyonu kapsamında yasa dışı dinleme faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla 10 polis gözaltına alındı. Gün içerisinde bu sayının 35′e ulaşacağı ileri sürüldü.

Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından uzun süredir devam eden soruşturma kapsamında Sivas başta olmak üzere, aralarında Ankara, Eskişehir, Ordu ve Çorum gibi illerin de bulunduğu 18 ilde polis ekipleri bugün öğlen saat 11.00 sıralarında operasyon başlattı. ‘Paralel yapı’ operasyonu kapsamında daha önce çeşitli usulsüz dinleme faaliyetleri düzenledikleri iddia edilen ve bu çalışmaları müfettiş raporları ile tespit edilen aralarında eski şube müdürlerinin de bulunduğu 10 polis gözaltına alındı. Sivas’ta ise biri eski İstihbarat Şube Müdürü F.A. olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Diğer illerdeki polislerin daha önce Sivas’ta görev yapan ve tayin ile bu illere gönderilen polisler olduğu öğrenildi. Polislerin bir kısmı mesai başındayken, izinli olanlar ise evlerinden alındı. Sivas’ta sağlık kontrolünden geçirilen 2 polis, sorgulanmak üzere yeniden Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Operasyonun detaylarıyla ilgili daha sonra açıklama yapılması bekleniyor. (DHA)