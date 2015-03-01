17 yaşındaki kız 21 kez kaçtı

BURSA'DA , 21 defa evden ve yerleştirildiği yurttan sırra kadem basan genç kız, bu kez Tedirdağ’da bir barda çalıştırılırken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sık sık kayıplara karıştığı için 3 sene evvel annesinin yanından alınarak yurda yerleştirilen 17 yaşındaki K.Y. yine kayboldu. Kaldığı yurttan bu kez 4 arkadaşıyla birlikte sırra kadem basan K.Y.’nin bulunması için polis alarma geçti. Yurttan kaçan yaşı küçük kızların fuhşa sürüklendiği iddiaları üzerine derinleştirilen soruşturmadan şok edici ayrıntılar çıktı. Yurttan kaçan 9 ayrı kızın fuhşa teşvik edildiği iddiasıyla alakalı 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Kaçan kızların 8’i de bulunarak yurda teslim edildi. O tarihten bu yana aranan K.Y.’nin bulunması için mahkeme polise yazı yazdı. Bursa Çocuk Şubesi ekipleri, titiz bir çalışma sonunda K.B.’nin Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki bir barda çalıştığını belirledi. Bursa polisi ile koordineli olarak çalışan Tekirdağ’daki çocuk şubesi ekipleri, bara baskın yaparak 17 yaşındaki K.Y.’yi aldı. Polisin bu zamana kadar 21 kez bulduğu K.Y., 37 yaşındaki annesi N.A.’ya teslim edildi. Bu arada yaşı küçük kızın çalıştırıldığı bar ile alakalı soruşturma başlatıldı. Ayrıca mağdure K.Y.’nin fuhşa teşvik davasında ifadesi alınacak.