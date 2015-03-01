Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

17 yaşındaki kız 21 kez kaçtı

Bursa’da, 21 defa evden ve yerleştirildiği yurttan sırra kadem basan genç kız, bu kez Tekirdağ’da bir barda çalıştırılırken bulundu

17 yaşındaki kız 21 kez kaçtı

Bursa’da, 21 defa evden ve yerleştirildiği yurttan sırra kadem basan genç kız, bu kez Tekirdağ’da bir barda çalıştırılırken bulundu

01 Mart 2015 Pazar 17:57
17 yaşındaki kız 21 kez kaçtı
banner404
BURSA'DA, 21 defa evden ve yerleştirildiği yurttan sırra kadem basan genç kız, bu kez Tedirdağ’da bir barda çalıştırılırken bulundu.
Edinilen bilgiye göre, sık sık kayıplara karıştığı için 3 sene evvel annesinin yanından alınarak yurda yerleştirilen 17 yaşındaki K.Y. yine kayboldu. Kaldığı yurttan bu kez 4 arkadaşıyla birlikte sırra kadem basan K.Y.’nin bulunması için polis alarma geçti. Yurttan kaçan yaşı küçük kızların fuhşa sürüklendiği iddiaları üzerine derinleştirilen soruşturmadan şok edici ayrıntılar çıktı. Yurttan kaçan 9 ayrı kızın fuhşa teşvik edildiği iddiasıyla alakalı 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Kaçan kızların 8’i de bulunarak yurda teslim edildi. O tarihten bu yana aranan K.Y.’nin bulunması için mahkeme polise yazı yazdı. Bursa Çocuk Şubesi ekipleri, titiz bir çalışma sonunda K.B.’nin Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki bir barda çalıştığını belirledi. Bursa polisi ile koordineli olarak çalışan Tekirdağ’daki çocuk şubesi ekipleri, bara baskın yaparak 17 yaşındaki K.Y.’yi aldı. Polisin bu zamana kadar 21 kez bulduğu K.Y., 37 yaşındaki annesi N.A.’ya teslim edildi. Bu arada yaşı küçük kızın çalıştırıldığı bar ile alakalı soruşturma başlatıldı. Ayrıca mağdure K.Y.’nin fuhşa teşvik davasında ifadesi alınacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 01.03.2015 16:59
Anahtar Kelimeler:
BursaTekirdağBarçalışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim