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17 yaşındaki genç, çakmak gazından hayatını kaybetti

Karabük'te 17 yaşındaki genç arkadaşlarıyla çakmak gazı çekerken komaya girerek öldü

17 yaşındaki genç, çakmak gazından hayatını kaybetti

Karabük'te 17 yaşındaki genç arkadaşlarıyla çakmak gazı çekerken komaya girerek öldü

01 Ekim 2017 Pazar 09:40
17 yaşındaki genç, çakmak gazından hayatını kaybetti
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KARABÜK'TE arkadaşı ile birlikte çakmak gazı çeken 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

ÇAKMAK GAZI ÇEKİYORLARDI

Edinilen bilgiye göre, olay  Karabük merkeze bağlı Yeşilmahalle Özdemir Caddesinde yolun kenarında bulunan elektrik trafosunun altında gerçekleşti. İddiaya göre burada arkadaşı  Fatih B. ile birlikte çakmak gazı çeken Soner Sivritepe bir müddet sonra komaya girerek hareketsiz olarak yere yığıldı.
AMBULANS GELDİĞİNDE ÖLMÜŞTÜ

Bunun üzerine  Fatih B. durumu arkadaşlarına ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptıkları kontrolde Soner Siviritepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı şekilde çakmak gazı çektiği belirlenen ve durumu ciddi olan  Fatih B. ise 112 ekipleri tarafından  Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
ÇAKMAK GAZI TÜPLERİ İLE İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından gencin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için  Ankara  Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada olay yerinde bulunan 3 adet çakmak gazı tüpü ile boş içki kutularını muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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çakmak Gazından Hayatını KaybettiKARABĞKçakmak Gazı
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