17 yaşındaki eşine fuhuş yaptırdı

EDİNİLEN bilgiye göre, Osman T. (41) eşinden ayrıldıktan sonra, bir lokantada çarpışma bahanesiyle tanıştığı 17 yaşındaki S.S.Ç.’ye arkadaşlık teklif etti. Osman T. birlikte olduğu S.S.Ç'yi ailesinden istedi. Geçen yılın eylül ayında düğün yaparak dini nikah ile evlenen çift, Seyhan ilçesi, Sümer Mahallesi’nde bir eve yerleşti. Eşine “Para kazanmamız lazım. Ev ve araba almamız lazım” diyen Osman T., eşinin kimliğine el koyup, çevresindekilere 50 TL’ye pazarlayarak fuhuş yaptırdı. Daha sonra internetten bir site açan Topak, fuhuş için buradan müşteriler buldu.
Fuhuş mağduru S.S.Ç., fırsatını bulup evden kaçarak polise sığındı. Şikayet üzerine Osman T. polis tarafından gözaltına alındı.
Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Osman T. adliyeye sevk edildi.
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Son Güncelleme: 01.03.2015 10:10