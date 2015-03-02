17 yaşındaki Eren'in cesedine ulaşıldı

EDİNİLEN bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen lise öğrencisi Eren Yiğit, 15 gün önce kız arkadaşını telefonla arayarak bir süre görüştükten sonra bölgeden görüntü gönderdi. Bir süre sonra telefonuna ulaşılamayan Eren Yiğit için arama kurtarma ekipleri seferber edildi. Yapılan aramalarda sonuç elde edilemedi.Bu akşam saat 20.00’da Çakmaklar Çamlığı bölgesinde bulunan ormanlık alanda piknik yapmaya giden iki kişi, Eren Yiğit’in cesedini gördü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Eren’in cesedini, Köroğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırdılar. Savcının incelemesinin ardından ölüm sebebi belli olacak Eren Yiğit’in ailesi hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.