DİYARBAKIR'DA düzenlenen operasyonda 161.5 kilo esrar ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği, Hazro İlçesi Meşebağları Köyü kırsalında düzenlenen narko-terör operasyonu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında, Hazro İlçesi Meşebağları Köyü'nde 7 Kasım 2017 Salı günü 5 ayrı adres, 2 ayrı araç ve mücavir bölgede aramalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:"Adli ve temas aramaları sonucu 52.4 kg toz, 109.1 kilo kubar olmak üzere piyasa değeri 1 milyon 877 bin lira olan toplam 161.5 kilo esrar maddesi ile 1 hassas terazi, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 muhtelif şarjör, 253 muhtelif fişek, 2 çalıntı motosiklet ve 1 sahte plakalı araç ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen silah, mühimmat, araç ve uyuşturucu maddeleri muhafaza, 6 şüpheli ise, gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."