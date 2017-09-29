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16 yaşındaki kız, tuvalette doğurduğu bebeğini camdan dışarı attı

Uşak'ın Eşme ilçesinde hamile kalan 16 yaşındaki A.S., dünyaya getirdiği kız bebeği evin penceresinden dışarı attı

16 yaşındaki kız, tuvalette doğurduğu bebeğini camdan dışarı attı

Uşak'ın Eşme ilçesinde hamile kalan 16 yaşındaki A.S., dünyaya getirdiği kız bebeği evin penceresinden dışarı attı

29 Eylül 2017 Cuma 11:01
16 yaşındaki kız, tuvalette doğurduğu bebeğini camdan dışarı attı
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UŞAK'IN  Eşme ilçesinde, hamile kalan 16 yaşındaki A.S., iddiaya göre dünyaya getirdiği kız bebeği evin penceresinden dışarı attı. Kız bebek hastanede yaşamını yitirirken, polisin kanlar içinde bulduğu A.S. tedavi altına alındı.

KİMSE YOKKEN GİZLİCE DOĞUM YAPTI

Olay, dün öğleden sonra,  Eşme İlçesi'nde meydana geldi. Liseyi terk eden A.S. isimli genç kız, iddiaya göre, evinin tuvaletinde kimse yokken gizlice doğum yaptı. Bir kız bebek dünyaya getiren A.S., çocuğu ailesinden korktuğu için tuvaletin penceresinden dışarı attı.

BEBEĞİ DUVARIN DİBİNDE BULDULAR

Dünyaya gelen kız bebeğinin ağlama seslerini duyan komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, evin duvarının kenarında bebeği, evde ise yeni doğum yapmış A.S.'yi de kanlar içinde buldu. A.S. ve bebek, 112 Acil servis tarafından  Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki çabalara rağmen minik bebek kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

AİLESİNDEN KORKTUĞU İÇİN DIŞARI ATMIŞ

Yeni doğan bebeğini pencereden atarak ölümüne neden olan A.S., daha sonra nakledildiği  Uşak Devlet Hastanesi'nde gözetim altına alındı. Genç kızın ifadesi doğrultusunda nişanlısı 18 yaşındaki H.Ö. gözaltına alındı. Savcılık olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, A.S.'nin nişanlısı ile birlikteliğinden hamile kaldığı, hamileliğini ailesinden gizlediği ve evde doğum yaptıktan sonra ailesinden korktuğu için bebeği dışarıya attığı ileri sürüldü.

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Son Güncelleme: 29.09.2017 11:03
Anahtar Kelimeler:
Acil ServisBebekPolisEşmeUşak
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