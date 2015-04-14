16 yaşındaki genç kaza kurbanı

Gencin ölümü Bozyazı'da üzüntüye neden olurken, ailesinin, organlarını bağışlamasından dolayı cenazenin yarın toprağa verileceği bildirildi.

Gencin ölümü Bozyazı'da üzüntüye neden olurken, ailesinin, organlarını bağışlamasından dolayı cenazenin yarın toprağa verileceği bildirildi.

bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü, Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi D-400 karayolu üzerinde, A.G. yönetimindeki 33 ZH 050 plakalı otomobil , Ömercan Orhan 'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kaza da ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü, Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi D-400 karayolu üzerinde, A.G. yönetimindeki 33 ZH 050 plakalı otomobil , Ömercan Orhan 'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kaza da ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.

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