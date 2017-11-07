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16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi, 87 bin lira dolandırdı

Aydın'da, aranan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda iki kişiyi 87 bin lira dolandıran 16 yaşındaki çocuğun da aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalandı

16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi, 87 bin lira dolandırdı

Aydın'da, aranan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda iki kişiyi 87 bin lira dolandıran 16 yaşındaki çocuğun da aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalandı

07 Kasım 2017 Salı 12:03
16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi, 87 bin lira dolandırdı
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AYDIN'DA polisin aranan kişilere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda iki kişiyi 87 bin lira dolandıran 16 yaşındaki çocuğun da aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalandı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi  Güzelhisar Mahallesi'nde ikamet eden H.Ş.'yi (55) telefonla arayarak "Adınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı" yalanıyla 34 bin lirasını dolandıran şahsın yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin  Şanlıurfa ilindeki şebekeyle birlikte ortak hareket eden 16 yaşındaki M.R.D. olduğunu belirledi. Kendisini sivil polis olarak tanıtarak aynı yöntemle Y.E.'yi de (67) kandıran M.R.D., elinde nakit parası olmadığı için bankada bulunan 53 bin lirasını çekip parayı çeken yaşlı adamdan parayı teslim almak isterken suçüstü yakalandı.

YÜZLERİNİ BİLE GİZLEMEDİLER

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen M.R.D. ile birlikte,  Aydın'da polisin aranan kişilere yönelik olarak il genelinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.'nin de bulunduğu 26 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Polis ekipleri şüphelilerin adliyeye sevk işlemleri sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, yüzlerini bile gizlemeye gerek duymayan şahıslardan bazılarının rahat tavırları ise dikkat çekti. Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaGüzelhisarAydın3. Sayfa
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