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16 yaşındaki çocuğun, dayısıyla gittiği geneleve mühür vuruldu!

Aydın'da dayısı tarafından geneleve götürülen 16 yaşındaki çocuk, çıkışta polis ekipleri tarafından fark edildi. Genelev 1 ay süreyle mühürlendi

16 yaşındaki çocuğun, dayısıyla gittiği geneleve mühür vuruldu!

Aydın'da dayısı tarafından geneleve götürülen 16 yaşındaki çocuk, çıkışta polis ekipleri tarafından fark edildi. Genelev 1 ay süreyle mühürlendi

09 Ekim 2017 Pazartesi 17:52
16 yaşındaki çocuğun, dayısıyla gittiği geneleve mühür vuruldu!
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AYDIN Valiliği Zührevi Hastalıklar Fuhuşla Mücadele Komisyonu, 16 yaşındaki bir çocuğun dayısı ile gittiğini belirlediği  Nazilli İlçesi'ndeki genelevi 1 ay süreyle mühürlendi.

GENELEVDEN ÇIKAN ÇOCUĞU FARK ETTİLER

Olay, geçen 6 Ekim Cuma günü meydana geldi. İsmi açıklanmayan 16 yaşındaki çocuk, iddiaya göre, amcasıyla birlikte  Nazilli'deki geneleve gitti.  Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde olay ortaya çıktı. Genelevi denetleyen polisler, 16 yaşındaki erkek çocuğunun 3 numaralı genelevden çıktığı fark ederek kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada, yaşı 18'den küçük olan çocuğun dayısı tarafından geneleve sokulduğu belirlendi.
GENELEV 1 AY SÜREYLE MÜHÜRLENDİ

Aydın Valiliği Zührevi Hastalıklar Fuhuşla Mücadele Komisyonu'nun aldığı kararla genelevi bir ay süreyle mühürlendi.

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Son Güncelleme: 09.10.2017 17:54
Anahtar Kelimeler:
AydınFuhuşGenelev
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