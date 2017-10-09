16 yaşındaki çocuğun, dayısıyla gittiği geneleve mühür vuruldu!

AYDIN Valiliği Zührevi Hastalıklar Fuhuşla Mücadele Komisyonu, 16 yaşındaki bir çocuğun dayısı ile gittiğini belirlediği Nazilli İlçesi'ndeki genelevi 1 ay süreyle mühürlendi.
GENELEVDEN ÇIKAN ÇOCUĞU FARK ETTİLER
Olay, geçen 6 Ekim Cuma günü meydana geldi. İsmi açıklanmayan 16 yaşındaki çocuk, iddiaya göre, amcasıyla birlikte Nazilli'deki geneleve gitti. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde olay ortaya çıktı. Genelevi denetleyen polisler, 16 yaşındaki erkek çocuğunun 3 numaralı genelevden çıktığı fark ederek kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada, yaşı 18'den küçük olan çocuğun dayısı tarafından geneleve sokulduğu belirlendi.
GENELEV 1 AY SÜREYLE MÜHÜRLENDİ
Aydın Valiliği Zührevi Hastalıklar Fuhuşla Mücadele Komisyonu'nun aldığı kararla genelevi bir ay süreyle mühürlendi.
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