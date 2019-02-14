16 yaşındaki Burak intihar etti! İddia yine: "Mavi Balina"

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, lise öğrencisi Burak K. (16),kendisini apartmanın doğal gaz borusuna iple asarak, yaşamına son verdi. Baba Muharrem K., oğlunun sürekli 'mavi balina' oyununu oynadığını ve bu nedenle intihar ettiğini öne sürdü

16 yaşındaki Burak intihar etti! İddia yine: "Mavi Balina"
banner404

İSTANBUL Bağcılar'a bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Armağan-Muharrem K. çiftinin oğulları 16 yaşındaki Burak, sabah saatlerinde, kendisini apartmanın doğal gaz borusuna iple asarak, yaşamına son verdi. Osmangazi Mesleki ve Teknik Lisesi'nde eğitim gören Burak K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

"SÜREKLİ MAVİ BALİNA OYNUYORDU"

 Muharrem K., oğlu Burak'ın sürekli 'mavi balina' adlı oyunu oynadığını ve bu nedenle intihar ettiğini ileri sürdü. Burak K.'nin cenazesinin, yarın memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Caner Erkin velayet davasını kaybetti
Caner Erkin velayet davasını kaybetti
  1. MAGAZİN

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479