15 yaşındaki genç 3 gündür kayıp

05 Mart 2015 Perşembe 09:07
EDİNİLEN bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi’nde ikamet eden İsmail Aparı (15), 3 gün önce sabah saatlerinde açık liseye kayıt yaptırmak üzere evden ayrıldı. Çocuklarından 3 gündür haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Baba Öztürk Aparı, “Herhangi bir sorunu yoktu. Bizlerle de bir sorunu yoktu. Gidebileceği her tarafa baktık. Hiçbir yerde bulamadık. Polis arıyor. Bizde kendi imkanlarımızla her tarafta arıyoruz. Artık hayatından endişe etmeye başladık. Çocuğumu görenlerin veya bir bilgisi olanların Kadirli polisine bildirmesini istiyoruz. Yetkililerden de Allah rızası için çocuğumu bulmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.
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Son Güncelleme: 05.03.2015 08:08