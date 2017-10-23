Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107687
ALTIN
151.888
DOLAR
3.7026
STERLİN
4.8724
EURO
4.3485
Görme engelliler neden kansere yakalanmıyor?
Görme engelliler kansere yakalanmıyor
23 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
23 Ekim Günlük Burç Yorumu
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

15 yaşındaki çocuk, ailesine ve kendisine eziyet eden abisini öldürdü

Adana'da 15 yaşındaki çocuk, ailesine ve kendisine eziyet eden abisini "Yeter artık, annem, babam ve kardeşlerime işkence yapamazsın." deyip tüfekle vurarak öldürdü

15 yaşındaki çocuk, ailesine ve kendisine eziyet eden abisini öldürdü

Adana'da 15 yaşındaki çocuk, ailesine ve kendisine eziyet eden abisini "Yeter artık, annem, babam ve kardeşlerime işkence yapamazsın." deyip tüfekle vurarak öldürdü

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:35
15 yaşındaki çocuk, ailesine ve kendisine eziyet eden abisini öldürdü
banner404

ADANA'DA ailesine ve kendisine eziyet ettiği için tartıştığı ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.

"YETER ARTIK" DEYİP ABİSİNİ VURDU

Edinilen bilgiye göre olay,  Seyhan ilçesi  Gülpınar Mahallesi 37005. Sokak'ta 20 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre, Engin O. (25) ile kardeşi A.O. (15) arasında ailesine ve kendisine eziyet etmesinden dolayı tartışma çıktı. A.O. ağabeyine "Yeter artık, sen annem, babam ve kardeşlerim ile bana artık işkence yapamazsın" diye bağırdı. Bunun üzerine ağabey yine kardeşini darp etmek isteyince A.O. evde bulunan tüfeğe alıp ağabeyini vurarak olay yerinden kaçtı.

ABİSİNİ VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Engin O. ailesinin çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan zanlı kardeş ise polis tarafından yakalandı. Yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürülen zanlının, ağabeyinin ailesine ve kendisine eziyet ettiğini bu nedenle çıkan tartışma sonucunda onu vurduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GülpınarSeyhanAdana3. Sayfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendini annesine öldürten gençle ilgili acı detay: İntihardan korkmuş
Kendini annesine öldürten gençle ilgili acı detay: İntihardan korkmuş
Alanya'da internetten fuhuş pazarlığı yapan şahıs tutuklandı
Alanya'da internetten fuhuş pazarlığı yapan şahıs tutuklandı
Başörtülü kadını yumruklayan saldırgan için istenen ceza belli oldu
Başörtülü kadını yumruklayan saldırgan için istenen ceza belli oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim