15 yaşındaki çocuk, ailesine ve kendisine eziyet eden abisini öldürdü

ADANA'DA ailesine ve kendisine eziyet ettiği için tartıştığı ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.
"YETER ARTIK" DEYİP ABİSİNİ VURDU
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi 37005. Sokak'ta 20 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre, Engin O. (25) ile kardeşi A.O. (15) arasında ailesine ve kendisine eziyet etmesinden dolayı tartışma çıktı. A.O. ağabeyine "Yeter artık, sen annem, babam ve kardeşlerim ile bana artık işkence yapamazsın" diye bağırdı. Bunun üzerine ağabey yine kardeşini darp etmek isteyince A.O. evde bulunan tüfeğe alıp ağabeyini vurarak olay yerinden kaçtı.
ABİSİNİ VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI
Engin O. ailesinin çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan zanlı kardeş ise polis tarafından yakalandı. Yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne götürülen zanlının, ağabeyinin ailesine ve kendisine eziyet ettiğini bu nedenle çıkan tartışma sonucunda onu vurduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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