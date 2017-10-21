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15 bin TL ile kaçarken polisi görünce cama daldı, paralar saçıldı

Maskeli ve bıçaklı gaspçı, 15 bin TL çaldığı marketten çıkarken karşısında polisi görünce marketin içine kaçmaya çalıştı. Cama çarpan hırsızın gasp ettiği paralar etrafa saçıldı

15 bin TL ile kaçarken polisi görünce cama daldı, paralar saçıldı

Maskeli ve bıçaklı gaspçı, 15 bin TL çaldığı marketten çıkarken karşısında polisi görünce marketin içine kaçmaya çalıştı. Cama çarpan hırsızın gasp ettiği paralar etrafa saçıldı

21 Ekim 2017 Cumartesi 14:15
15 bin TL ile kaçarken polisi görünce cama daldı, paralar saçıldı
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DENİZLİ'DE maskeli ve bıçaklı gaspçı, 15 bin TL çaldığı marketten çıkarken karşısında polisi görünce neye uğradığını şaşırdı. Polisten kaçmak için tekrar markete girmeye çalışan gaspçı, bu defa marketin camına çarpıp yere düştü. Paralar etrafa savrulurken bıçaklı gaspçı, polis tarafından suçüstü yakalandı.

HIRSIZLIĞI GÖRDÜ, POLİSE HABER VERDİ

Olay, dün gece saat 22.00 sularında  Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Devrim Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Evine gitmekte olan 16 yaşındaki bir çocuk, elinde bıçaklı maskeli bir kişinin markete girdiğini görünce, duruma polise bildirdi.

15 BİN TL'Yİ ALIP ÇIKAN GASPÇIYI KAPIDA POLİS KARŞILADI

Başında maske olan ve elinde ekmek bıçağı bulunan Yusuf B. (26), kasiyerden yaklaşık 15 bin TL'yi bıçakla gasp edip kaçmak istedi. Gaspçı, marketin çıkışında karşısında Asayiş Şube Müdürlüğü resmi ekipleri görünce ne yapacağını şaşırıp, marketin içine kaçmaya çalıştı.

CAMA ÇARPTI, PARALAR YERE SAÇILDI

Gaspçı, marketin camına çarpınca, gasp ettiği paralar ve elindeki bıçak etrafa saçıldı. Suçüstü yakalanan gaspçıya kelepçe takıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine takviye ekiplerinin gelmesiyle, inceleme yapıldı. Suçüstü yakalanan gaspçı Yusuf B., gözaltına alınarak Çınar  Polis Karakoluna götürüldü.

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