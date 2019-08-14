14 yaşındaki kız polise sığındı! Alanya, dayakçı baba şiddetini konuşuyor

OLAY dün Alanya'da yaşandı. İddiaya göre, eve saat 20.30'da geldiği için öfkelenen baba, 14 yaşındaki kızına önce tokat attı, ardından şiddetin dozunu artırarak dövmeye devam etti. Boğazına bıçak dayadığı kızını evden atan baba, daha sonra kızını eve geri alarak şiddetini sürdürdü. Annesi, yüzü moraran ve gözü şişen kızını hastaneye götürmek isteyince daha da öfkelenen baba Ö.C. karısına da şiddet uyguladı. Babasının evden gitmesinden sonra karakola başvuran genç kız, annesi ve kendisinin şiddet gördüğünü söyleyerek yardım istedi. Önce uzaklaştırma verilen dayakçı baba Ö.C., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla akşam saatlerinde gözaltına alındı. Anne şikayetinden vazgeçerken, genç kız yaşadıklarını savcılıkta anlatarak yardım isteğini sürdürdü. Gözaltına alınan dayakçı babanın yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kızı ve karısının yaşadığı adrese giden dayakçı baba, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Alanya Cumhuriyet Savcısı'nın kararı çocuğun korunması açısından önemli ve memnun edici bir gelişme olarak değerlendirildi. Türkiye gündemine oturan Emine Bulut cinayetinin ardından önleyici bu tür kararların önemi bir kez ortaya çıktı.