Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
Her 5 erkekten biri bu...
Whatsapp'ta mesajınızı 7 dakika içinde hemen silin
Whatsapp'ta mesajınızı silebileceksiniz
29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

14 yaşındaki Hüsna otomobilin çarpmasıyla öldü

8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Hüsna Nur Keretli, otomobilin çarpması sonucu öldü

14 yaşındaki Hüsna otomobilin çarpmasıyla öldü

8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Hüsna Nur Keretli, otomobilin çarpması sonucu öldü

29 Ekim 2017 Pazar 13:43
14 yaşındaki Hüsna otomobilin çarpmasıyla öldü
banner404

GAZİANTEP'TE, okul tarafından düzenlenen Şanlıurfa gezisine katılıp dönüşte eve gitmek için servisten inen 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Hüsna Nur Keretli, otomobilin çarpması sonucu öldü.
Kaza, dün gece Kızılhisar yolunda meydana geldi. Okul tarafından düzenlenen ve dün öğretmenleri ve arkadaşlarıyla Şanlıurfa'ya düzenlenen geziye katılan Hüsna Nur Keretli'ye, gece saatlerinde servisten inip eve gitmeye çalışırken sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmayla ağır yaralanan Hüsna Nur, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Hüsna Nur, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Hüsna Nur'un cesedi otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaHüsna NurHüsna Nur KeretliKızılhisarGaziantep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asansör boşluğuna düşen kadın öldü
Asansör boşluğuna düşen kadın öldü
Akseki'de yaralanan 18 Çinli turistin isimleri belli oldu
Akseki'de yaralanan 18 Çinli turistin isimleri belli oldu
Aracında öldürülen kadının kardeşinden kan donduran sözler
Aracında öldürülen kadının kardeşinden kan donduran sözler

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim