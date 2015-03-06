13 yaşındaki erkek çocuğunu tecavüz etmeye çalışırken...

EDİNİLEN bilgiye göre, olay, merkez Akdeniz ilçesi Çilek mahallesinde meydana geldi. Evinin yakınlarında oyun oynayan 13 yaşındaki erkek çocuğu A.K., yanına gelen bir genç tarafından bıçak tehdidi ile zorla yakındaki bir portakal bahçesine götürüldü. Çocuğun kaçırıldığını gören mahalleli, durumu önce ailesine ardından polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Portakal bahçesini kuşatan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için yoğun çaba harcadı. Arama çalışmaları sürdüğü sırada önce bir fırsatını bulup zanlının elinden kurtulan çocuk bulundu, ardından bahçenin içerisinde kaçmaya çalışan zanlı Yunus T. (22) yakalandı.

"SANA NE" DEDİ

Yoğun güvenlik önlemleri altında emniyet müdürlüğüne getirilen şüpheli, gazetecilerin, ’erkek çocuğunu neden kaçırdın?’ sorusuna, "Sana ne" diye yanıt verdi. Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan sabıkası bulunan zanlının, emniyetteki ifadesinde, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Bu arada, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin, geçen ay yine bir erkek çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıktı. 19 Şubat tarihinde meydana gelen olayın mağduru olan erkek çocuğunun zanlıyı teşhis ettiği bildirildi.