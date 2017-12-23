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13 günlük bebeği taşıyan ambulans görevlilerine ‘tepe lambası’ dayağı

Manisa'da Merkezefendi Devlet Hastanesi'nden 13 günlük bebeği ambulansla özel bir hastaneye nakleden 3 sağlık çalışanından 2'sinin, bir aracın sürücüsü S.B. tarafından 'Tepe lambasını neden yakıyorsunuz, üstünlüğünüz mü var ?' denilerek fiziki saldırıda bulunulduğu iddia edildi. Sağlık çalışanları ve S.B., darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu.

13 günlük bebeği taşıyan ambulans görevlilerine ‘tepe lambası’ dayağı

Manisa'da Merkezefendi Devlet Hastanesi'nden 13 günlük bebeği ambulansla özel bir hastaneye nakleden 3 sağlık çalışanından 2'sinin, bir aracın sürücüsü S.B. tarafından 'Tepe lambasını neden yakıyorsunuz, üstünlüğünüz mü var ?' denilerek fiziki saldırıda bulunulduğu iddia edildi. Sağlık çalışanları ve S.B., darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 21:00
13 günlük bebeği taşıyan ambulans görevlilerine ‘tepe lambası’ dayağı
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TÜRK Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, geçen 17 Aralık’ta 112 Acil Sağlık ekiplerine yönelik bir saldırının yaşandığını açıkladı. Saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda Merkezefendi Devlet Hastanesi’nden özel bir hastaneye 13 günlük bir bebeği nakleden sağlık çalışanlarına karşı bir saldırıda bulunulduğunu belirten Dağlıoğlu, bunu kınadıklarını ifade ederek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istedi. Dağlıoğlu, şöyle dedi:

“Sadece sağlık çalışanlarına değil kimseye şiddet uygulanmasın. Bu şiddet girişimi olaylarının son bulmasını ve caydırıcı tedbirler alınmasını istiyoruz. Ambulanslarda hasta nakilleri yapılıyor, geç kalmanın bedelleri çok ağır olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan empati kurmalarını istiyoruz. Ambulansın içindeki hastanın kendi yakını veya kendisi olabileceğini düşünmeleri gerekiyor. Bu hastada yarım saat gibi bir gecikme yaşandı. Eğer bu bebeğe bir şey olsa bunun sorumlusu kim olacaktı.”

“AMBULANSIN ÖNÜ KESİLDİ”

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde çalışan Türk Sağlık Sen üyesi Aydın Akagündüz, 112 Acil Sağlık çalışanlarının yaşadıklarını anlattı. Akagündüz, ambulans şoförü N.A ve acil tıp teknisyeni H.T.’nin 35 plakalı araç sürücüsü S.B.’nin fili saldırısına, diğer acil tıp teknisyeni S.Ç’nin de sözlü saldırıya maruz kaldığını söyledi. Akagündüz, şöyle konuştu:

“Merkezefendi Devlet Hastanesi’nden 13 günlük bir bebeği yoğun bakım gerektirdiği için 8 Eylül Hastanesi’ne sevk edilmesi esnasında 112 çalışanı arkadaşlarımıza yönelik bir saldırı oldu. Ambulansın Manisa Devlet Hastanesi’nin önüne yaklaştığı sırada tren raylarının üstünde 35 plaka bir araç tarafından önü kesilmiştir. Hem ambulansın sevk ve idaresi engellenmiş, hem de darp girişiminde bulunulmuştur. Ambulansın önünü kesen kişi önce şoföre darp girişiminde bulunarak ‘Sizin geçiş üstünlüğünüz mü var, neden tepe lambasını yakıp gidiyorsunuz’ diyor. Arkadaşımız da ‘Acil hastamız var, hastaneye yetiştirmemiz gerekiyor’ demesine rağmen boğazına sarılıp vuruyor. Bu kişi ambulansın arka kapısını ve oradaki acil tıp teknisyenine de saldırıp yumrukluyor. Ambulansta 13 günlük bebek bulunduğunu söylemelerine rağmen bu kişi fili ve sözlü olarak saldırmaya devam ediyor. Polis ekipleri geldikten sonra bebeğin 8 Eylül Hastanesi’ne sevki sağlanıyor. 2 kişi darp ediliyor, diğer kişi de polise telsizle durumu haber veriyor. Bebeğin durumu şu anda iyi. Ama orada yarım saat gibi bir gecikme oldu. Şu anda da bebeğin sağlık durumunda bir sıkıntının olmadığını biliyoruz.”

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ

Sağlık çalışanlarının darp raporu alarak suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Aydın Akagündüz, ambulansın önünü kesip sağlık çalışanlarına saldıran S.B.’nin de darp raporu aldığını açıkladı. Akagündüz, “Bu kişi 112 çalışanlarının kendisini dövdüğünü söylüyor. Hem sağlık çalışanlarının hem de bu kişinin polis tarafından ifadesi alınarak tutanak tutuldu. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğunu öğrendik. Kesinlikle sağlık çalışanlarının şiddet uyguladığına dair bir şey yok. Bu kişinin alkollü olduğu tahmin ediliyor. Hastaneye darp raporu almak için geldiğinde polis memurlarına alkol metreyi üflememek için direndiğini öğrendik” dedi. DHA

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Son Güncelleme: 24.12.2017 00:06
Anahtar Kelimeler:
TEPE LAMBASI
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