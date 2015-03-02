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13 çocuk yedikleri yemekten zehirlendi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 13 ilköğretim öğrencisi, okulda yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

13 çocuk yedikleri yemekten zehirlendi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 13 ilköğretim öğrencisi, okulda yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

02 Mart 2015 Pazartesi 23:34
13 çocuk yedikleri yemekten zehirlendi
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İLK müdahaleleri yapılan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı. Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Emirdağ ilçesine bağlı Güveçci Köyü İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İddialara göre, taşımalı eğitimin de yapıldığı ve çevre köylerden de öğrencilerin geldiği okulda, 80 öğrenciden 13’ü yedikleri öğle yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldılar. Öğrenciler, Emirdağ İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, 112 Acil servis ambulansları ile kent merkezindeki Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildiler. Zehirlenen çocuklara serum verildiği ve hemen tedavi altına alındıkları aktarıldı.Olayın ardından bilgisine başvurulan Afyonkarahisar İl Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Lütfi Akgün, okulda çıkarılan öğle yemeğinde çocukların tavuk eti yediklerini ve bundan dolayı zehirlenmiş olabileceklerini ifade etti. Çocukların zehirlenmelerine neden olan yemek menüsünden ve içme suyundan numune alarak incelemeye başladıklarını kaydeden Dr. Akgün raporun kısa sürede çıkacağını söyledi.


“ÇOCUKLARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK”


Çocukların tedavisini gerçekleştiren hastane hekimlerinden Dr. Turgut Ürey ise, “Çocuklar bize kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile başvurdu. Çocuklar şu anda hastanemizde gözetim altında tutuluyor genel durumları iyi. Hayati tehlikesinin şu an hiç birisinin yok. Bir tanesi Acil Servisimizde gözlem altında. Çocuklarımızın serum takviyelerini yapıyoruz. Normal beslenmelerine başlandıktan sonra da muhtemelen taburcu olmalarını planlıyoruz” dedi.
Yedikleri yemekten zehirlenen çocuklardan 12 yaşındaki Tuba Özer ise olayı şöyle anlattı:“Ben tek salata yemiştim. Karnımız ağırdı, midemiz bulandı. 13 arkadaş zehirlendik.”Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı ve çocukların zehirlenme nedenlerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. 
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Son Güncelleme: 02.03.2015 22:36
Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarEmirdağ Ilçesi13 Ilköğretim öğrencisi
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