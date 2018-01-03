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120 bin liralık kamyonu kaşıkla çaldılar!

Avcılar'da 120 bin liralık kablo yüklü kamyonu çay kaşığıyla çalıştırıp çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı

120 bin liralık kamyonu kaşıkla çaldılar!

Avcılar'da 120 bin liralık kablo yüklü kamyonu çay kaşığıyla çalıştırıp çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:40
120 bin liralık kamyonu kaşıkla çaldılar!
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OLAY, bugün öğle saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşından küçük R.D., S.K. ve N.C. isimli 3 şüpheli yüksek gerilim hattında kullanılmak üzere 34 UM 0850 plakalı kamyona yüklü olan yaklaşık 120 bin liralık kabloyu gözün kestirerek beklemeye başladı. Sürücünün inmesini fırsat bilen şüpheliler, çay kaşığıyla çalıştırdıkları kamyonu alarak kayıplara karıştı. Olay sonrası kamyonun sahibi polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışmalar başlayan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri G-661 Sokak’ta görerek takip etmeye başladı. Şüphelilerin sokak içerisinde malzemeleri branda ile örttüğünü gören polis ekipleri harekete geçerek 3 şüpheliyi kıskıvrak yakalarken, kamyon da kapıları açık bir şekilde cadde üzerinde bulundu. Polis merkezine götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Olayı anlatan kamyonun sahibi Ali Demir, “Aracımı çekmiştim, Çalışmaya çıkmıştık, o sırada düz kontak yaparak çalmışlar. Bugün malzeme almıştım, üzerinde malzemem vardı onu alarak gitmişler. Beni aşçımız arayıp haber verdi. Kaşıkla çalıştırarak 120 bin liralık malzemeleri çalmışlar” dedi. 

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