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12 yıl sonra yakalandı, polislere söylediği sözlerle herkesi şok etti!

12 yıl önce eniştesini ormanlık alanda bıçakla öldüren 50 yaşındaki Ramazan Kavuşah'ın yakalandıktan sonra, "Biz cinayeti unuttuk, siz nasıl unutmadınız?" demesi şaşkınlık yarattı

12 yıl sonra yakalandı, polislere söylediği sözlerle herkesi şok etti!

12 yıl önce eniştesini ormanlık alanda bıçakla öldüren 50 yaşındaki Ramazan Kavuşah'ın yakalandıktan sonra, "Biz cinayeti unuttuk, siz nasıl unutmadınız?" demesi şaşkınlık yarattı

21 Temmuz 2017 Cuma 10:51
12 yıl sonra yakalandı, polislere söylediği sözlerle herkesi şok etti!
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BURSA'NIN Orhangazi ilçesinde, ablası Fatma  Çal'ı aldattığı gerekçesiyle 12 yıl önce 40 yaşındaki eniştesi Kamil  Çal'ı ormanlık alanda 5 bıçak darbesiyle öldürdüren 50 yaşındaki Ramazan Kavuşah, polis tarafından tekrar ele alınan davada 8 aylık bir çalışmanın sonucunda  Konya'da yakalandı. Ramazan Kavuşah ile kendisini cinayete azmettirmekle suçlanan 54 yaşındaki Fatma  Çal gözaltına alındı. DNA örneklerinin ardından suçu kesinleşen Kavuşah'ın, "biz cinayeti unuttuk, siz nasıl unutmadınız" demesi dikkat çekti.

SİGARA İZMARİTLERİNDEN İZ SÜRÜLDÜ

Olay 2005 yılında  Orhangazi ilçesi Gedelek Köyü Açmalar Mevkisinde meydana geldi. Kamyon şoförü Kamil  Çal, ormanlık alanda 5 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde içilen sigara izmaritleri alınarak DNA örnekleri çıkarıldı. Ancak şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sonuçsuz kaldı.

"EŞİM ÖLDÜ RAHAT BİR HAYAT YAŞIYORUM"

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan 12 yıl sonra tekrar dosyayı ele alarak cinayetin işlendiği yerde inceleme yaptı. 8 ay süren çalışmalarda 80 kişi ile görüşen ekipler, cinayet olayından bir süre önce Kamil  Çal'ın kayınbiraderi Ramazan Kavuşah tarafından bıçaklandığını ve ardından ablası Fatma  Çal'ı alarak memleketi  Konya'ya gittiklerini belirledi.  Konya'ya giden ekipler Fatma  Çal ile görüştüklerinde "Artık eşim öldü ben rahat bir hayat yaşıyorum. Tekrar o günleri anımsamak istemiyorum" yanıtını alınca kendisinden şüphelenip soruşturmayı derinleştirdi.

"DNA ÖRNEKLERİ YANILMAZ"

Daha sonra  Konya'da kaynakçılık yapan Ramazan Kavuşah'ın kan örneklerini aldıran polis ekipleri olay yerinde bulunan sigara izmaritleriyle DNA örneğinin eşleşmesi üzerine Fatma  Çal ile birlikte Ramazan Kavuşah'ı gözaltına alıp  Bursa'ya getirdi.

Cinayet Büro Amirliği'nde suçlamaları kabul etmeyen Ramazan Kavuşah polislerin, "DNA örnekleri yanılmaz. Katil sensin" demesi üzerine "Biz cinayeti unuttuk siz nasıl unutmadınız" dedi.  Polis ölen Kamil  Çal'ın bir başka kadınla ilişkisi olduğundan eşi Fatma  Çal tarafından kardeşi Ramazan Kavuşah'ı azmettirdiğini belirledi.

Şüpheliler sorgulamalarının ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
BursaEnişteFATMA ÇAL
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