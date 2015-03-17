12 yıl önce mucize eseri hayatta kalmıştı, intihar etti

Olay önceki gün akşam saatlerinde Huzur Mahallesi Esenyayla Sokak’ta meydana geldi. İstanbul’daki bir ajansta mankenlik yaptığı ve bekar olduğu belirtilen Cem Özdilek, Eskişehir’deki evlerinde canına kıydı. Özdilek’in cesedini eve gelen yakınları buldu. Cem Özdilek’in cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı. Özdilek, dün Eskişehir’de toprağa verildi.

AĞIR YARALANMIŞTI

Ölümü üzüntüyle karşılanan Cem Özdilek, lise öğrencisiyken 2 Eylül 2003 tarihinde Eskişehir Garında fotoğraf çekmek için çıktığı vagon üzerinde 25 bin volt akıma kapılmıştı. Giydiği altı lastik olan çizmeleri sayesinde ağır yaralı olarak kurtulan Özdilek, kaldırıldığı ESOGÜ Hastanesi’de 2 ay tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

TERLİ OLMASI KURTARMIŞTI