Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

12 yıl önce mucize eseri hayatta kalmıştı, intihar etti

Eskişehir’de 12 yıl önce tren garında fotoğraf çekmek için çıktığı vagonun üzerinde 25 bin voltluk elektrik akımına kapılıp ağır yaralanan, 39 kez ameliyat geçirdikten sonra sağlığına kavuşup mankenlik yapan 29 yaşındaki Cem Özdilek, intihar etti

12 yıl önce mucize eseri hayatta kalmıştı, intihar etti

Eskişehir’de 12 yıl önce tren garında fotoğraf çekmek için çıktığı vagonun üzerinde 25 bin voltluk elektrik akımına kapılıp ağır yaralanan, 39 kez ameliyat geçirdikten sonra sağlığına kavuşup mankenlik yapan 29 yaşındaki Cem Özdilek, intihar etti

17 Mart 2015 Salı 16:17
12 yıl önce mucize eseri hayatta kalmıştı, intihar etti
banner404
Olay önceki gün akşam saatlerinde Huzur Mahallesi Esenyayla Sokak’ta meydana geldi. İstanbul’daki bir ajansta mankenlik yaptığı ve bekar olduğu belirtilen Cem Özdilek, Eskişehir’deki evlerinde canına kıydı. Özdilek’in cesedini eve gelen yakınları buldu. Cem Özdilek’in cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı. Özdilek, dün Eskişehir’de toprağa verildi.
AĞIR YARALANMIŞTI
Ölümü üzüntüyle karşılanan Cem Özdilek, lise öğrencisiyken 2 Eylül 2003 tarihinde Eskişehir Garında fotoğraf çekmek için çıktığı vagon üzerinde 25 bin volt akıma kapılmıştı. Giydiği altı lastik olan çizmeleri sayesinde ağır yaralı olarak kurtulan Özdilek, kaldırıldığı ESOGÜ Hastanesi’de 2 ay tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.
TERLİ OLMASI KURTARMIŞTI
Özdilek tedavi gördüğü sürece 99 kişiden kan almış, 39 ameliyat geçirmişti. O dönem doktoru, "Cem terli olduğu için kurtuldu. Çünkü elektrik tembeldir. Nemli vücutta yalar geçer. Vücudu kuru olsaydı, delip organlarını etkileyecek ve öldürecekti" demişti. Yakınları, Cem Özdilek’in iyileştikten sonra gittiği İstanbul’da bir ajansta mankenlik ve oyunculuk yaptığını, zaman zaman Eskişehir’e annesini ziyarete geldiğini söyledi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 17.03.2015 15:18
Anahtar Kelimeler:
İntiharMucize12 Yıl önceEskişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim