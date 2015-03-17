12 yıl önce mucize eseri hayatta kalmıştı, intihar etti

Olay önceki gün akşam saatlerinde Huzur Mahallesi Esenyayla Sokak’ta meydana geldi. İstanbul’daki bir ajansta mankenlik yaptığı ve bekar olduğu belirtilen Cem Özdilek, Eskişehir’deki evlerinde canına kıydı. Özdilek’in cesedini eve gelen yakınları buldu. Cem Özdilek’in cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı. Özdilek, dün Eskişehir’de toprağa verildi.
AĞIR YARALANMIŞTI
Ölümü üzüntüyle karşılanan Cem Özdilek, lise öğrencisiyken 2 Eylül 2003 tarihinde Eskişehir Garında fotoğraf çekmek için çıktığı vagon üzerinde 25 bin volt akıma kapılmıştı. Giydiği altı lastik olan çizmeleri sayesinde ağır yaralı olarak kurtulan Özdilek, kaldırıldığı ESOGÜ Hastanesi’de 2 ay tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.
TERLİ OLMASI KURTARMIŞTI
Özdilek tedavi gördüğü sürece 99 kişiden kan almış, 39 ameliyat geçirmişti. O dönem doktoru, "Cem terli olduğu için kurtuldu. Çünkü elektrik tembeldir. Nemli vücutta yalar geçer. Vücudu kuru olsaydı, delip organlarını etkileyecek ve öldürecekti" demişti. Yakınları, Cem Özdilek’in iyileştikten sonra gittiği İstanbul’da bir ajansta mankenlik ve oyunculuk yaptığını, zaman zaman Eskişehir’e annesini ziyarete geldiğini söyledi.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 15:18