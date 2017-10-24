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12 yıl önce kaybolan kız, PKK'nın bombacısı çıktı

Anne S.D.'nin 12 yıl önce kayıp başvurusu yaptığı kızı Hicran D.'nin Kandil'de yıllarca bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı

12 yıl önce kaybolan kız, PKK'nın bombacısı çıktı

Anne S.D.'nin 12 yıl önce kayıp başvurusu yaptığı kızı Hicran D.'nin Kandil'de yıllarca bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı

24 Ekim 2017 Salı 10:28
12 yıl önce kaybolan kız, PKK'nın bombacısı çıktı
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ADANA'NIN Ceyhan ilçesinde S.D. 2005 yılında kızı Hicran D.'nin (32) kayıp olduğunu bir kişi tarafından kaçırılmış olabileceği yönünde polise başvurdu. Ancak aradan geçen 12 yıla rağmen genç kızdan haber alınamadı.

Adana Emniyet Müdürü  Selami Yıldız, göreve geldikten sonra uzun süredir kayıp olanların bulunması için bütün birimlere talimat verdi. Bu talimat üzerine  Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti. Özel ekip kuran  Ceyhan polisi yaptığı araştırmada annesinin başvurusu gibi kaçırılmadığını, Hicran D.'nin (32) Kuzey  Irak'a geçip bölücü terör örgütü  PKK saflarına katıldığını tespit etti.

Bu aşamadan sonra  Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği devreye girip MİT ve istihbaratla da koordineli çalışmaya başladı. Yapılan çalışma sonunda polis Hicran D.'nin 2004 yılında babası öldükten sonra 2005 yılında Kuzey  Irak'a geçip buradan  Kandil'e giderek bölücü terör örgütüne katıldığını tespit etti.  Polis genç kızın 10 yıl boyunca  Kandil'de bomba ve silah eğitimi aldığını belirledi.

"EKLEM ROMATİZMASINA YAKALANINCA ADANA'YA DÖNDÜ"

Ayrıca genç kızın 5 Ekim 2015 yılında eklem romatizması hastalığına yakaladığını belirleyen polis genç kızın 10 Ekim 2015 tarihinde annesi S.D. tarafından Kuzey  Irak'a gidilerek illegal yollardan genç kızın  Ceyhan'a getirdiğini belirledi.  Ceyhan'a geldikten sonra bir süre annesinin yanında kalan genç kızın daha sonra tedavi için  Kayseri'deki ablası ve halasının yanına götürüldüğü, burada  Erciyes Üniversitesi'nde 8 ay tedavi gördüğü ardından da  Ceyhan'ın Yarsuat Mahallesine gelerek burada yaşamaya başladığını belirledi.

"YETİM AYLIĞI ALIYOR"

Ceyhan polisi derinlemesine yaptığı araştırmada 10 yıl  PKK saflarında kalan genç kızın babasından kalan aylık ortalama 350 liralık yetim aylığını da kardeşi A.D.D.'nin üzerinden almaya devam ettiğini tespit etti. Yapılan bu tespitlerin ardından polis, anne ve kızını "terör örgütü üyesi olmaktan" yakalamak için operasyon hazırlığına başladı. Yapılan çalışma sonucunda genç kızın  Kayseri, annesinin ise  Kocaeli de olduğunu belirlendi.  Polis 19 Ekim günü iki şehre eş zamanlı operasyon yaparak anne ve kızı gözaltına aldı.

"AİLEM ZORLA EVLENDİRECEKTİ, KUZEY IRAK'A SEVDİĞİME KAÇTIM"

Anne ve kız gözaltına alındıktan sonra  Ceyhan'a getirilerek sorgulanmaya başlandı. Genç kızın sorgusunda  PKK'ya katılmadığını, babası öldükten sonra ailesinin kendisini evlendirmeye karar verdiğini Kuzey  Irak'ta Mehmet isimli sevdiği olduğu için evlenmek istemediğini ailesi zorlayınca da 2005 yılında ona kaçtığını, 10 yıl sonra kocasının üzerine kuma getirince de ailesine geri döndüğünü iddia etti. Anne S.D. de kızının Kuzey  Irak'ta kocaya kaçtığını, üzerine kuma gelince geri döndüğünü söyledi. Kuzey  Irak'a 3 kez gittiği belirlenen annenin, "Bir kez kızımı getirmek için iki kez de oğluma kız istemek için gittim" dediği öğrenildi.

DELİLLER İFADELERİ ÇÜRÜTTÜ

Anne ve genç kız kocaya gittiğini söylese de polisin yaptığı çalışmada genç kızın  Kandil'de eğitim alırken, fotoğraflarının olduğu,  PKK kıyafetleriyle görüntülendiği belirlendi. Ayrıca genç kızın evlendim dediği şahsın soy ismini bile bilmediği nerede yaşadığını da bilmediği ortaya çıktı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan anne adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, genç kız "terör örgütü üyesi olmaktan" tutuklandı.

Polis şimdi genç kızın  Türkiye'de bir eyleme karışıp karışmadığını araştırıyor.

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PKKIrakCeyhanKandil DağıGüncel
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