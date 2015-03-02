12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden servis şoförü tutuklandı

02 Mart 2015 Pazartesi 11:40
KAYSERİ'NİN Pınarbaşı ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, servis şoförü 25 yaşındaki S.D.'nin serviste tek başına kalan 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği öğrenildi. Servis şoförü S.D.'nin tecavüz ettiği kız çocuğunu evine bıraktığı, olayın ise kız çocuğunun bir öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi. Öğretmenlerin yaptığı şikayet sonrasında servis şoförü S.D.'nin jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındığı, yapılan soruşturma sonrasında dün çıkarıldığı Pınarbaşı adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 10:43