12 yaşındaki kız çocuğu tacizcinin elinden kaçıp polise sığındı!

OLAY, dün akşam saatlerinde Düzce Yığılca ilçe merkezinde bulunan şehir parkında meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. (12) parktaki oyun aletlerinde oynama başladı. Bu sırada parkta olan M.K. (60) , küçük kızın yanına gelip, “Seni çok beğendim” diyerek, elle tacizde bulundu. Çığlık atarak kaçan Ş.K., parkın karşısında bulunan Yığılca İlçe Emniyet Amirliği binasına gitti. Ş.K.'nin ailesine haber verildi. Emniyet amirliğine gelen aile, şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan M.K., emniyetteki sorgusunun ardından Yığılca Adliyesi’ne sevk edildi.