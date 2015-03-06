12 ton esrar yakılarak imha edildi

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince değişik tarihlerde yapılan operasyonlar sonucu ele geçirilen ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Cumhuriyet Başsavcılıkları adli emanetlerinde kayıtlı bulunan uyuşturucu maddeleri yakılarak imha edildi. Konuyla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 20. Maddesi ile bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca imhasına karar verilen, 12 ton 650 kilo uyuşturucu esrar maddesi e yakılmak suretiyle imha edilmiştir” denildi.

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