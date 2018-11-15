12 suçtan aranan kişi, sahte kimlikle yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, polis Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde, yolculardan T.K.'nın verdiği sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi. İncelemede yolcunun gerçek adının Y.K. olduğu, hakkında 'basit yaralama', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma', 'mala zarar verme', 'iş ve çalışma hürriyetini ihlali', 'kasten öldürme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'hakaret' suçlarından 12 ayrı yakalama emri ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Y.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.