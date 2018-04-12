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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

12 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u, farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 45 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, 24'ü yakalandı.

12 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u, farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 45 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, 24'ü yakalandı.

12 Nisan 2018 Perşembe 09:36
12 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca  yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u,  farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden kullandıkları tespit  edilen ve  konuşma içerikleri çözümlenen 45 zanlı hakkında gözaltı kararı  verildi.

  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerinin, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği operasyonda, çeşitli  mesleklerden 24 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer  21 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
12 Ilde FETÖ OperasyonuTerör Ve Örgütlü Suçlar Bürosu
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