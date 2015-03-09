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119 kaçak göçmen yakalandı

Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 gün içerisinde 119 göçmen ve 2 kazazede kurtardı

119 kaçak göçmen yakalandı

Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 gün içerisinde 119 göçmen ve 2 kazazede kurtardı

09 Mart 2015 Pazartesi 15:30
119 kaçak göçmen yakalandı
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SAHİL Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz Salı günü Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisinin alınması üzerinebölgeye gitti. Yapılan arama kurtarma operasyonu neticesinde tamamı Suriye uyruklu toplam 18 erkek göçmen kurtardı. Aynı gün İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit eden ekipler, yapılan arama kurtarma operasyonu neticesinde 32 erkek, 1 kadın ve 4 kız çocuk olmak üzere 36 Suriye, 1 Eritre uyruklu toplam 37 göçmen kurtardı.
OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINDA HELİKOPTER DEVRİYE GİRDİ
Sahil Güvenlik ekipleri, geçtiğimiz Perşembe günü ise, İzmir'in Urla ilçesi, Özbek Limanı açıklarında 8 metrelik ahşap teknenin karaya oturduğu ihbarı alması üzerine harekete geçti. Yapılan arama kurtarma operasyonu neticesinde tekne içerisinde bulunan 2 kişi emniyetli bir şekilde Özbek Limanı'na çıkarılırken şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir gün sonra ise İzmir'in Karaburun ilçesi Küçükbahçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit eden sahil Güvenlik ekipleri, dalgalı denizde heleikopter ile kurtarma operasyonu yaptı. Batmak üzere olan bottan, 38 erkek, 2 kadın, ve 11 çocuk olmak üzere toplam 51 Suriye uyruklu göçmen kurtarıldı. Öte yandan, Pazar günü, Aydın'ın Didim ilçesi, Tekağaç Burnu açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden ekipler, arama kurtarma operasyonu neticesinde tamamı Suriye uyruklu toplam 13 erkek göçmen kurtarıldı.
HER GEÇEN YIL ARTIYOR
2013 yılı içerisinde Ege Denizinde yaşanan 251 olayda, 6 bin 937 düzensiz göçmen kurtarılırken, 71 göçmen kaçakçısı yakalandı. 2014 yılı içerisinde Ege Denizinde yaşanan 528 olayda, 12 bin 884 düzensiz göçmen kurtarılırken, 72 göçmen kaçakçısı yakalandı. 2015 yılı içerisinde Ege Denizinde yaşanan 51 olayda, bin 275 düzensiz göçmen kurtarılırken 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

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Son Güncelleme: 09.03.2015 14:35
Anahtar Kelimeler:
Kaçak GöçmenSahil Güvenlik Komutanlığı
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