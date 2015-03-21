112 görevlisi yaralı çocukla birlikte ağladı

EDİNİLEN bilgiye göre, İsmail Efendi Caddesi’nde kaldırım üzerinde annesi ile birlikte yürüyen 6 yaşındaki Serhat K., bir anda annesinin elini bırakıp yola fırlayınca, Serhat D. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hafif şekilde yaralanan çocuk kazanın etkisiyle ağlamaya başladı. Olay yerine gelen 112 ambulansında görevli bayan Acil Tıp Teknisyeni (ATT), çocuğa müdahale etmek istedi. Bir türlü susturulamayan çocuk, ambulansa bindirilirken daha çok ağladı. Küçük Serhat’ın çığlıklarına dayanamayan bayan ATT de ağlamaya başladı. Hafif yaralı çocuk güçlükle ambulansla bindirilip İnegöl Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.



