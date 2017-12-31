11 yıl önce annesini öldüren katilin liseli kardeşi dehşet saçtı!

ELAZIĞ'DA 17 yaşındaki lise öğrencisi önce arkadaşını sonra kendini vurdu. Kendini vuran genç olay yerinde ölürken, vurduğu arkadaşı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE ARKDAŞINI VURUP KENDİ KAFASINA SIKTI

Olay, merkez Kuyulu köyü 5. Havuz mevkiinde meydana geldi. Aynı köyde ikamet eden arkadaşlar H. I.ve S. B.tarlalık alanda bir araya geldi.İlk belirlemelere göre H.I. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ilk önce arkadaşını tabanca ile vurdu, ardından da kendi kafasına ateş etti.

İKİ GENÇ AĞACIN ALTINDA BULUNDU

2 arkadaşın eve gitmemesi üzerine aileleri, yakınları ve arkadaşlarına haber vererek arama çalışması yaptı. Arkadaşları iki genci ağaç altına silahla vurulmuş olarak buldu. Arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİ AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri olayı gerçekleştiren H.I'nın hayatını kaybettiğini, S.B'nin ise ağır yaralı olduğu belirledi. Kafasından ağır yaralanan S.B. ambulansla Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından H.I'nın cansız bedeni de cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ABİSİ DE 11 YIL ÖNCE ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

H.I'nın lise son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Öte yandan, Hakan I.'nın ağabeyi R.I.'nın yaklaşık 11 yıl önce bir televizyonda yayınlanan kadın programına katılan annesi Birgül I.'yı öldürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgil soruşturma sürüyor.