11 yaşındaki kıza tecavüze rekor ceza

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde evlerine yakın bir yerde bahçede D.Y’nin (11) yanına gelen Ahmet Y. (26) ve Muhammet Y. (25) sırasıyla küçük kıza tecavüz ettiler. Tecavüz sırasında birisi tecavüz ederken, diğer arkadaşının küçük kızı tuttuğu öğrenildi. Küçük kızın ailesinin Kozan Jandarma Komutanlığı’na şikayette bulunması üzerine önce Ahmet Y. gözaltına alınarak tutuklandı. Kozan M Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulan Ahmet Y., savcılığa yazdığı mektupta tecavüz olayını tek başına yapmadığını belirterek, Muhammet Y. ve onlara gözcülük yapan Gökhan Y.'nin (22) ismini verdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri Turgutlu Mahallesi'nde Muhammet Y. ve Gökhan Y’yi de gözaltına aldı. Şahıslar, sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ahmet Y. ve Muhammet Y. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 39'ar yıl 4’er ay, tecavüz sırasında gözcülük yapan Gökhan Y.’ye ise 9 yıl hapis cezası verildi.
Kaynak : İHA
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Son Güncelleme: 20.03.2015 10:47