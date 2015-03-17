11 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Gölcük Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde ikamet eden Fatih ile Seçil Aktaş çiftinin 11 aylık bebekleri Selim Aktaş, yatağında ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Gebze’de bir fabrikada çalışan Fatih Aktaş ile eşi Seçil Aktaş, sabah saatlerinde bebeklerini uyandırmak için yanına gitti. Çift uyandırmaya çalıştıkları bebeklerinin kendilerine tepki vermediğini görünce nefes alıp almadığını kontrol etti. Minik Selim’in nefes almadığını fark eden anne ve babası hemen bebeklerini alarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan bebeğin anne ve babası gözyaşlarına boğulurken, minik Selim’in cansız bedeni ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.