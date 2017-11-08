VAN 'IN Özalp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonette yapılan aramada, 101 kilo eroin ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyonetle batı illerine eroin sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Aracı takibe alan ekipler, Özalp ilçesinde kamyoneti durdurdu. Narkotik köpek ile kamyonette yapılan aramada, kamyonetin gizli bölmelerinde gizlenmiş 101 kilo eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltında alındı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.