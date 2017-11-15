10 yaşındaki çocuk, annesinin, gözleri önünde nasıl öldürüldüğünü anlattı

OLAY geçen yılın kasım ayında Merkez Karatay İlçesi Hacı Sadık Mahallesi Gökçe Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Hurdacı Bulut Üstünkul (34), 2014 yılında iki çocuğunun annesi Filiz Yurdabak'tan (32) anlaşmalı olarak boşandı. Çift, boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam etti. Üstünkul, 2016 yılının Ocak ayında işlediği bir suç nedeniyle tutuklanıp cezaevine konuldu. İkisi ilk eşinden, ikisi Üstünkul'dan olmak üzere 4 çocuk annesi olan Yurdabak, iddiaya göre, eşi cezaevinde iken tarlada çalıştığı sırada tanıştığı Tunahan C. ile ilişki yaşamaya başladı. Bulut Üstünkul, cezaevinde bulunduğu sırada Filiz Yurdabak'ın hamile olduğunu öğrendi. Ağustos ayında cezaevinden tahliye olan Üstünkul, Yurdabak'a hamile kaldığı bebeğin kendisinden olmadığından şüphelenerek DNA testi yaptırmak istediğini söyledi. Yurdabak, testi kabul etmedi. Filiz Yurdabak, geçen yıl ekim ayında 5'inci çocuğunu dünyaya getirdi. Bu sırada Üstünkul da iddiaya göre, bebeğin Tunahan C.'den olduğunu öğrendi ve Filiz Yudabak'la bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Üstünkul, çocuklarının gözü önünde bıçakla Filiz Yurdabak ve kayınvalidesi Gülşen Yurdabak'a (71) saldırdı. Bulut Üstünkul, bıçağın ucunun eğilmesi rağmen başka bir bıçakla eski eşini ve kayınvalidesini bıçaklamaya devam etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası çok sayıda bıçak darbesi alan Filiz Yurdabak'ın öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Gülşan Yurdabak ise kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



'KADIN HAKLARI DİYE BİR ŞEY YOK'

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evde gözaltına alınan Bulut Üstünkul, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Poliste 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Üstünkul, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Namusumu temizledim. Kadın hakları diye bir şey var diyorlardı ya. Kadın hakları diye bir şey yok" dedi. Üstünkul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'MESAJLAŞTIĞINI GÖRÜNCE SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM'

Bulut Üstünkul'un 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasına başlanıldı. Üstünkul, mahkemesindeki ifadesinde eski eşinin telefonla başka birisiyle mesajlaştığını gördüğünce tartıştıklarını ileri sürdü. Üstünkul, ''Biz boşandıktan sonra aynı evde yaşamaya devam ettik. O akşam telefonla biriyle mesajlaşıyordu. Ben de sinirlerime hakim olamadım üzerine yürüdüm. Kayınvalidem Gülşen araya girdi. 'Kızım istediğiyle konuşur seni ilgilendirmez' dedi. Ben de elime geçirdiğim bıçaklarla ikisine yöneldim, sonrasını hatırlamıyorum. Eski eşimi öldürdüğüm için çok pişmanım" dedi.

KÜÇÜK TANIK, CİNAYETLERİ ANLATTI

Olayın küçük tanığı, annesi ve anneannesi gözleri önünde öldürülen Y.C.Ü., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla duruşmaya bağlandı. Tanık olarak dinlenen Y.C.Ü., annesinin bıçaklı saldırıdan kurtulmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

''Babam, annemle tartışmaya başlayınca mutfağa koştu, elinde bıçakla döndü. Annemi karşısında görünce bıçağı saplamaya başladı. Annem elinden kurtulup kaçmak istedi. Ama o annemi yere fırlatıp yerde bıçaklamaya devam etti. Anneannem kaçmak istedi ona da bıçakla saldırdı. Annemin her yerinden kan akıyordu. Annem ayağa kalkıp, anneannemin önüne geçince tekrar anneme bıçakla saldırdı.''

Babasının kendisine de bıçakla saldırmak istediğini ileri süren Y.C.Ü., ''Babam; annem ve anneannemi bıçaklarken, ben yardım istemek için telefonu alıp dışarı kaçtım. Arkamdan koşan babam, elindeki bıçağı sallayarak beni durdurmaya çalıştı. Kendimi korumaya çalışırken ellerimde kesikler oldu. Telefonla polisi aradım. 'Babam annemi öldürüyor' diye ihbarda bulundum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için davayı erteledi.